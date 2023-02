Avatar Generations feiert den Release mit einem neuen Gameplay-Trailer

Avatar Generations ist ein neues Taktik-RPG für iOS und Android, das in der Welt des beliebten The Last Airbender-Anime spielt. Ihr könnt die Geschichten aus der Vorlage nachspielen, in Zukunft sollen neben Ang auch Geschichten von und mit Korra oder anderen Avataren nachgeliefert werden.

Ihr könnt stärkere Kämpfer*innen rekrutieren und stellt euch dann in rundentaktikschen Gefechten normalen Gegnern und schwierigen Bossen. Das Spiel ist am 31. Januar offiziell erschienen.