Avatar Generations bringt neues The Last Airbender-RPG auf iOS und Android

Nicht nur im Universum von James Camerons Avatar tut sich aktuell einiges, auch der The Last Airbender-Anime (dt.: Der Herr der Elemente) wird jetzt in Form eines rundenbasierten Rollenspiels für iOS und Android unter dem Namen Avatar Generations umgesetzt. Neben einem neuen Gameplay-Trailer wissen wir jetzt auch, in welchem Zeitraum das kostenlose Mobile-Spiel erscheint.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Release: Anfang 2023

Anfang 2023 Plattformen: iOS und Android

iOS und Android Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Bezahlmodell: Free2Play

Das steckt in Avatar Generations

Bereits seit 2022 und mit der Ankündigung einer Beta-Phase wissen wir, dass eine Adaption des beliebten Anime für Mobile kommt. Das Rollenspiel ist laut Entwickler Navigator Games in mehrere Story-Kampagnen unterteilt, welche die Geschichte des Anime aus der Perspektive mehrerer Figuren wiedergeben. Zum Release schlüpft ihr in die Rolle von Hauptcharakter Aang, später sollen Kampagnen unter anderem zu Korra und auch zu neuen Avataren folgen.

Um euch einen Eindruck vom Gameplay zu machen, schaut hier den ersten Trailer zum Spiel:

0:50 Avatar Generations - Trailer zeigt erstes Gameplay zum neuen RPG

Wie im Trailer zu sehen, stehen rundenbasierte Kämpfe im Fokus des Gameplays. Um später Bosskämpfe zu meistern, sollt ihr im Verlauf des Spiels euer Team mit immer besseren Kämpfern verstärken. Wie genau das funktioniert und wie weit wir die vier Nationen erkunden können und was die angekündigten Puzzle-Passagen zu bieten haben, wird der Release zeigen.

Registrierung bereits gestartet

Im Zuge der heutigen Ankündigung, könnt ihr euch bereits auf der offiziellen Homepage für Avatar Generations registrieren und vorab ein paar Gratis-Items abstauben.

Seid ihr Fans von Avatar und werdet einen Blick riskieren oder schreckt euch das Free2Play-Konzept zu stark ab?