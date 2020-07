Bakugan: Champions of Vestroia erscheint im November exklusiv für Nintendo Switch

11.07.2020 11:18 Uhr

Nintendo hatte für den gestrigen Livestream neben Gameplay zu Paper Mario: The Origami King auch eine Überraschung in Petto.

Dahinter verbirgte sich Bakugan: Champions of Vestroia. Das Switch-Exclusive ist ein Rollenspiel basierend auf der gleichnamigen Anime- und Spielzeug-Reihe. In dem RPG übernehmt ihr die Rolle als Bakugan-Spieler*in und müsst die Monster in Kugeln sammeln, gegeneinander antreten lassen und so aufleveln.

Bakugan. Champions of Vestroia erscheint am 3. November für Nintendo Switch.