Baldo - Mix aus Ni no Kuni und Zelda erscheint im August

28.07.2021 12:40 Uhr

Das Action-Adventure Baldo hat endlich ein genaues Releasedatum und erscheint am 27. August 2021 für PS4, Xbox One, Switch und PC. Das Spiel erinnert mit seinem Look an Ghibli-Filme und rein spielerisch an die The Legend of Zelda-Reihe.

Wollt ihr mehr über Baldo erfahren, schaut gerne in unsere aktuelle News zur Release-Ankündigung.