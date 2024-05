Ballad of Antara: Großes, neues Fantasy Action-RPG mit Koop für die PS5 enthüllt

Während der State of Play in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai wurde ein ganz neues Action-RPG für die PS5 enthüllt. Ballad of Antara soll nächstes Jahr erscheinen und zwar als Free to Play-Titel. Die Geschichte lässt sich sowohl im Singleplayer erleben als auch mit Freund*innen im Koop.

Entwickler Tipsworks Studios verspricht eine große und abwechslungsreiche Welt mit ganz unterschiedlichen Biomen, beziehungsweise soll es einen Twist mit unterschiedlichen Weltzuständen geben, was ein wenig an das Soulslike Lords of the Fallen erinnert.

Im Trailer sehen wir Gefechte mit Nahkampfwaffen, Bogen und Co. sowie düstere Monster-, beziehungsweise Boss-Designs. Uns stehen mehrere spielbare Charaktere zur Verfügung, aus denen wir wählen können. Neben den Kämpfen soll auch Erkundung eine zentrale Rolle spielen.