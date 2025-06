Trailer zum neuen Digimon-Spiel stellt die wichtigsten Charaktere der Geschichte vor

In Digimon Story: Time Stranger schlüpft ihr in die Rolle von Hauptcharakter Dan/Kanan Yuki, der aus unerklärlichen Gründen ganze acht Jahre in der Zeit zurückgereist ist und sich in einem Tokio der Vergangenheit wiederfindet. Als Agent einer geheimen Organisation untersucht ihr die mysteriösen Vorkommnisse sowohl in der echten als auch in der virtuellen Welt der Digimon.

An der Seite von mehreren wichtigen Nebencharakteren wie der Oberschülerin Inori Misono, ihrem Digimon-Partner Aegiumon, ihrem Vater Kosuke Misono und den beiden anderen Agent*innen der Organisation Shoita Kuroi und Asuna Shiroki, versuchen Dan/Kanan Yuki das Geheimnis des Aufeinandertreffens beider Welten zu lüften.

Digimon Story: Time Stranger soll am 3. Oktober 2025 auf Playstation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.