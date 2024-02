Banishers: Das müsst ihr zum neuen Action-RPG der Life is Strange-Macher wissen

Banishers: Ghosts of New Eden ist das neue Action-RPG der Life is Strange-Macher*innen Don't Nod. Der neue Trailer gibt euch einen Überblick zum Spiel.

In Banishers spielt ihr das Geisterjäger-Duo Antea und Red. Antea wird bei einem Einsatz schwer verletzt und kehrt selbst als Geist zurück. Fortan kämpfen sie gemeinsam gegen übernatürliche Wesen und müssen mit der neuen Situation klarkommen. Eure Entscheidungen sollen dabei einen starken Einfluss auf die Geschichte haben.

Banishers: Ghosts of New Eden erscheint am 13. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC.