Banishers - Die Kämpfe im Geisterjäger-Abenteuer der Life is Strange-Macher sehen richtig klasse aus

Banishers: Ghosts of New Eden ist das neue Action-Rollenspiel der Life is Strange-Entwickler*innen Don't Nod. Es erscheint am 13. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Die Geschichte dreht sich um das Geisterjäger-Paar Antea Duarte und Red mac Raith.

Die beiden bekämpfen gemeinsam in einer fantastischen Version Nordamerikas im 17. Jahrhundert übernatürliche Wesen und Phänomene, als Antea umkommt und selbst zum Geist wird. Fortan steht sie Red mit besonderen Fähigkeiten zur Seite. Im Verlauf der Handlung soll es immer wieder wichtige Entscheidungen geben.

Ein neuer Trailer zeigt jetzt, wie die Kämpfe im Spiel ablaufen. In erster Linie steuert ihr dabei Red, der auf einen Mix aus Nahkampfangriffen und Schusswaffen setzt. Antea bringt eine Prise Magie in die Gefechte. Welche Fähigkeiten sie einsetzen kann, könnt ihr dabei selbst auswählen.