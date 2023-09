Banishers - Erstes ausführliches Gameplay zum neuen Geisterjäger-RPG der Life is Strange-Macher

Banishers: Ghosts of New Eden ist das neue Action-RPG der Life is Strange-Entwickler*innen Don't Nod. Der Titel erscheint am 7. November für PS5, Xbox Series X/S und PC. Mit einem neuen Video wurde jetzt erstmals das Gameplay des Spiels ausführlich vorgestellt.

Banishers spielt in einer alternativen Version von Nordamerika, in der allerlei okkulte Kreaturen existieren. Die Story dreht sich um Antea und Red. Das Liebespaar verdingt sich als Geisterjäger-Duo, bis Antea bei einem der Aufträge getötet und selbst zum Geist wird.

In der Folge steuert ihr beide Charaktere und wechselt so zwischen der Welt der Lebenden und der Toten hin und her. Red greift dabei auf herkömmliche Waffen wie ein Gewehr oder ein Schwert zurück, während Antea übernatürliche Fähigkeiten nutzen kann. Die Entscheidungen, die ihr trefft, sollen außerdem weitreichende Folgen haben.