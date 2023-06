Beastieball ist wie Pokémon, nur statt zu kämpfen spielt ihr Vollyeball

Auf der Wholesome Direct wurde vergangene Woche Beastieball vorgestellt. Der Titel verbindet Elemente aus Pokémon und JRPGs mit Volleyball. Greg Lobanov ist der Entwickler des charmanten Spiels und sammelt aktuell sehr erfolgreich Unterstützung über Kickstarter. Beastieball ist bisher nur für den PC angekündigt.

Die Parallelen zu den klassischen Pokémon-Games sind dabei nicht zu übersehen. Ihr sammelt die Beasties, niedliche Kreaturen mit eigenen Fähigkeiten, bereist eine große Welt und trefft dabei auf andere Sammler*innen, mit denen ihr euch in Arenen messen könnt. Statt in Kämpfen tragen die Beasties ihre Gefechte aber in einer ordentlichen Runde Volleyball aus.

Das "Kampfsystem" ist ebenfalls rundentaktisch. Ihr wählt also aus, ob eure Beasties den Ball blocken oder passen sollen und könnt Spezialattacken auslösen. Eure Beasties steigen mit jedem Match auf und schließen auch untereinander Freundschaften, die ihnen dann im Spiel wiederum Vorteile verschaffen.