Bendy and the Dark Revival - Gameplay-Trailer stellt uns das neue Horrorspiel vor

Bendy and the Dark Revival ist der Nachfolger des Action-Horrorspiels Bendy and the Ink Machine von 2017. Im Spiel dreht sich alles um ein Animationsstudio, in dem merkwürdige und übernatürliche Ereignisse stattfinden. Die Spieler*innen müssen dabei aus der First-Person-Perspektive Puzzle lösen und Actioneinlagen hinlegen.

Der Titel erschein am 15. November für den PC, Versionen für PlayStation und Xbox sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.