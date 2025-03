Black Butler enthüllt mit einem Teaser zur Emerald Witch-Arc das Releasedatum der neuen Staffel

Black Butler kehrt mit einem neuen Teaser-Trailer für die anstehende nächste Staffel zurück. In der neuen Season der Mystery-Thriller-Serie bekommt Ciel Phantomhive einen weiteren Auftrag im Namen der englischen Königin. Er soll mysteriösen Todesfällen in Süddeutschland nachgehen.

In Deutschland abgekommen erfährt er von den Bewohnern der naheliegenden Stadt, dass alle Opfer vor ihrem Tod den "Wald des Werwolfes" besucht haben. Es geht das Gerücht um, dass dort Hexen vor ihrer Verbrennung ihre tierischen Begleiter im Wald freigelassen haben und weswegen dieser bei den Dorfbewohner*innen als verflucht gilt.

Black Butler: The Emerald Witch-Arc erscheint am 5. April 2025 auf diversen Platformen wie Prime Video und Disney+ im Simulcast. Es ist jedoch nicht bekannt, ob das Releasdatum auf eine weltweite Veröffentlichung bezogen ist oder nur für Japan gilt. Zudem liegen keine Inormationen vor, ob die neue Stelle auch in Deutschland auf Crunchyroll und Betflix erscheinen wird.