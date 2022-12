Blacktail - düstere Story und Pfeil & Bogen-Gameplay im Launch-Trailer

Blacktail ist ein Action-Adventure von The Parasight, das am 15. Dezember für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht wurde. Im Spiel geht es um den slawischen Baba Yaga-Mythos. Wir schlüpfen in die Rolle der jungen Yaga und haben die Wahl, ob wir als gute oder böse Hexe auftreten wollen.

Das Moralsystem ist dabei ein zentrales Spiel-Element, darüber hinaus werden vor allem Kämpfe und Crafting geboten. Neben den übernatürlichen Fähigkeiten setzt die Hexe vor allem auf Pfeil und Bogen. Der neue Trailer feiert den Release des Spiels.