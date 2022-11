Gute oder böse Hexe? Das geheimnisvolle Action-Adventure Blacktail lässt euch die Wahl

Falls ihr schon immer mal als die gute Wächterin des Waldes spielen wolltet, bekommt ihr in Blacktail eure Chance. Oder gelüstet es euch vielmehr danach, eine böse Hexe zu sein, die Kinder noch in ihren Albträumen verfolgt? Kein Problem, denn auch diesen Pfad könnt ihr im kommenden Action-Adventure einschlagen.

Die Entscheidungen, die ihr im Spielverlauf trefft, sollen sich spürbar auf eure Geschichte auswirken. Trotzdem ist Blacktail kein rein narratives Abenteuer, sondern fordert euch in Kämpfen, bei denen euch der Bogen und Magie zur Verfügung stehen – und das schon im Dezember.

Actionreiche Kämpfe und ein spannendes Moralsystem

Blacktail erscheint am 15. Dezember für PS5, Xbox Series X/S und den PC und lässt euch in die Rolle der jungen Protagonistin Yaga schlüpfen, die ihr aus der Egoperspektive steuert. Falls euch der Name bekannt vorkommt: Die Baba Yaga (oder Jaga) ist eine slawische Märchenfigur, die einer Hexe ähnelt – und genau diese Mythologie lieferte die Inspiration zu Blacktails fantastischer Welt.

Der Trailer verschafft euch einen Eindruck von der Story und den Mechaniken:

3:08 Blacktail - Im Action-Adventure werdet ihr selbst zur Baba Yaga-Hexe

Yaga ist eine Außenseiterin, die der Hexerei bezichtigt wird und einzig allein bei ihrer Schwester Hilfe und Trost findet. Als die eines Tages spurlos verschwindet, muss die Protagonistin sich den Rätseln ihrer Vergangenheit stellen. Dabei wird sie von einer mysteriösen Stimme geleitet, während Erinnerungen sich als fiese wandelnde Geister manifestieren.

Kämpfe und Crafting: Um in der hübsch märchenhaften, aber auch gnadenlosen Welt zu überleben, müsst ihr es mit allerhand Monstern und sogar Bossen aufnehmen. Dabei macht ihr von eurem Bogen Gebrauch, wendet Flüche an und nutzt die Umgebung zu eurem Vorteil. Im Trailer seht ihr unter anderem auch einen Talentbaum. Außerdem wird auch Crafting eine Rolle spielen: So sammelt ihr beispielsweise Materialien, um Pfeile oder Tränke herzustellen.

Neben den gewaltsamen Konflikten ist aber vor allem das Moralsystem spannend: Der Trailer zeigt, Dialogoptionen, in denen ihr euch entscheiden könnt, ob wir den ganz unterschiedlichen Bewohner*innen des Waldes helft. Dadurch sollt ihr Einfluss auf die Spielwelt nehmen. Die Moralstufe soll sich aber auch auf eure Skills auswirken.

Habt ihr Lust auf das Spiel bekommen?