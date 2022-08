In Bloody Hell Hotel spielt ihr einen Vampir, der aus einem jahrhundertelangen Koma erwacht und sein inzwischen zur Ruine verkommenes Gästehaus wieder auf Vordermann bringen muss. Blutsaugen und Kundenservice stehen bei diesem Projekt in einem Konflikt. Dabei müsst ihr viele Mechaniken meistern, die typisch für Farming Sims sind: Gemüse anpflanzen, Handwerk, Ressourcen sammeln in Höhlensystemen, und verrückte Kühe gibt's auch noch obendrauf.

Bloody Hell Hotel ist für den PC angekündigt und soll bald auch "für Konsolen" angekündigt werden.