Bombastisches Cyberpunk-Actionspiel bekommt Fortsetzung und wird dank Motorrad noch rasanter

Ghostrunner erschien 2020 und mauserte sich direkt zu einem absoluten Geheimtipp. Jetzt wird das actionreiche Jump&Run von One More Level auf PS5, Xbox Series X/S und PC fortgesetzt. Die Story von Ghostrunner 2 ist dabei ein Jahr nach den Geschehnissen des ersten Teils angesiedelt.

Erstmals geht es dabei in die Außenwelt. Zur Erinnerung: In Ghostrunner ist die gesamte Menschheit in einem riesigen Cyberpunk-Gebilde, dem Dharma-Turm, zusammengepfercht. Neben dem aus dem Original bekannten Gameplay-Mix aus Wallruns und schnellen Angriffen mit besonderen Fähigkeiten gibt es in Teil zwei auch Motorradabschnitte, die weniger linear ausfallen sollen.

Das neue Setting lässt dabei natürlich mehr Abwechslung beim Design der Levels zu, was im ersten Trailer bereits gut zu erkennen ist. Der unverkennbare Stil bleibt aber natürlich trotzdem erhalten. Ghostrunner 2 erscheint noch 2023, einen festen Termin gibt es bisher aber nicht.