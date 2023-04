Bramble: The Mountain King - Der Launch-Trailer steckt voller Monster und Sagengestalten

Bramble: The Mountain King ist ein neues Action-Adventure von Dimfrost Studio, das in einer gruseligen, von nordischen Sagen inspirierten Welt spielt. In der Rolle des jungen Olle ist es eure Aufgabe, eure Schwester aus den Fängen eines gemeinen Trolls zu retten.

Die Darstellung ist dabei ziemlich grotesk und verzerrt. Der Titel ist am 27. April für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erschienen.