Bramble: The Mountain King - Gruselspiel-Trailer zeigt die nordische Sagenwelt und Monster

Bramble: The Mountain King ist ein Horrorspiel von Dimfrost Studio, das 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Der Titel ist an nordgermanische Sagen angelehnt und so treffen wir auf Trolle, Bergriesen und andere Märchengestalten.

Die Geschichte dreht sich dabei um den jungen Olle, der seine Schwester aus den Fängen eines fiesen Trolls befreien möchte.