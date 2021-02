Bright Memory Infinite: Neuer Trailer zeigt den Bösewicht des Spiels

13.02.2021 10:31 Uhr

Noch in diesem Jahr soll Bright Memory Infinite für Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Entwickler FYQD-Studio hat jetzt einen neuen kurzen Trailer veröffentlicht, der den Beginn des Spiels zeigt. In der Zwischensequenz ist auch erstmals der Antagonist des Titels zu sehen, beendet wird der Clip mit ein paar Gameplay-Szenen aus dem Shooter.

Bright Memory Infinite spielt in einer futuristischen Metropole des Jahres 2036. Ein seltsames Phänomen ist am Himmel aufgetreten, das sich niemand wirklich erklären kann. Die Supernatural Science Research Organization schickt Agenten in verschiedene Regionen, um dieses Phänomen zu untersuchen. Einer davon seid ihr.