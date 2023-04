Burning Shores - Test-Video zum PS5-exklusiven Addon für Horizon Forbidden West

Mit Burning Shores gibt es jetzt eine 20 Euro teure Download-Erweiterung für Horizon Forbidden West. Allerdings gibt es den DLC nur für die PS5-Version des Hauptspiels an dessen Handlung das Addon direkt anschließt. In Burning Shores wagt sich Aloy in eine neue Open World, nämlich in die Überreste von Los Angeles. Hier gibt's eine neue Hauptquests, Nebenaufgaben, Bosse und andere Bedrohungen. Und es gibt ein paar Gefühle, die zum Release der Erweiterung gleich mal für Review-Bombing sorgten.

Worum es da ging und was die neuen Inhalte von Burning Shores taugen, fassen wir im Test-Video zusammen.