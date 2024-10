Call of Duty: Black Ops 6 - Test-Video zur Singleplayer-Kampagne

Die Solo-Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 wurde federführend wieder von Raven Software entwickelt, die auch schon die Kampagne vom 2020er Cold War gemacht hatten. Und das Team setzt konsequent fort, was damals begann. Black Ops bekommt jetzt nämlich nicht nur eine inhaltlich spürbar andere Ausrichtung innerhalb des Call-of-Duty-Universums, wie bei früheren Black-Ops-Spielen, nein, diesmal geht auch das Gameplay so stark in Richtung Geheimagent, wie noch nie. Dabei überrascht Black Ops 6 mit mehr spielerischer Freiheit als je zuvor und werte so die einstige Ballerbude ganz neu auf.

Im Test-Video gehen wir deshalb noch genauer auf die Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 ein. Das Test-Video zu Multiplayer und Zombie-Modus folgt in einigen Tagen.