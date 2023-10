In Call of Duty Modern Warfare 2 und dem Battle-Royale-Ableger CoD Warzone startet heute die Mid-Season mit dem The Haunting-Update. Passend zur Jahreszeit dreht sich dabei alles um Zombies, Dämonen und finstere Rituale. Neben neuen Spielmodi erwarten euch im Ego-Shooter auch jede Menge kosmetische Items.

Lilith und Inarius aus Diablo 4 stechen dabei natürlich heraus, es gibt aber auch andere, lizensierte Operator-Skins wie etwa Ash Williams aus Evil Dead 2. Mit 'Der Spuk' kehrt ein beliebter Modus aus den letzten Jahren zurück. Wenn ihr hier ausgeschaltet werdet, landet ihr nicht im Gulag, sondern kehrt als Zombie ins Spiel zurück.

Mit speziellen Fähigkeiten könnt ihr dann Jagd auf andere Spieler*innen machen. Im regulären Multiplayer von MW2 könnt ihr dafür die beiden Karten El Asilo und Embassy in neuem Gewand erkunden. Auf El Asilo wird der Día de Muertos gefeiert, während in Embassy ein Zombie-Angriff stattgefunden hat.