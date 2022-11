Call of Duty Modern Warfare 2 - Das ist das Intro zum Start der Season 1

Seit wenigen Minuten ist die erste Season von Modern Warfare 2 an den Start gegangen. Wenn ihr das Spiel jetzt startet, dann werdet ihr mit dieser Intro-Sequenz begrüßt, die unter anderem heiß auf Warzone 2 macht, das erst am 16. November um 19 Uhr in Deutschland spielbar sein wird.

Den Launch von Warzone 2 und der ersten Season von Modern Warfare 2 könnt ihr auch in unserem Live-Ticker verfolgen.