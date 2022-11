Call of Duty Warzone 2: Release, Preload, Neuerungen - Alles Wichtige zum Start

Mit dem Start von Season 1 in CoD Modern Warfare 2 geht auch das neue Warzone 2 in wenigen Tagen an den Start. Alle Infos, die ihr vorab zum neuen kostenlosen Multiplayer-Modus braucht, haben wir euch hier zusammengefasst. Hier geht's zur Übersicht der einzelnen Punkte:

Release und Preload von Season 1

Lange dauert es bis zum Start von Warzone 2 nicht mehr. Bevor es auf Xbox- und PlayStation-Konsolen aber überhaupt losgeht, könnt ihr das Spiel bereits vorab runterladen, um dann zum Startschuss direkt reinspringen zu können.

Preload: 14. November 2022, um 19 Uhr deutscher Zeit

14. November 2022, um 19 Uhr deutscher Zeit Release: 16. November 2022, um 19 Uhr deutscher Zeit

Riesige Download-Größe: Der Preload ist definitiv zu empfehlen, denn Warzone 2 soll wohl wieder ordentlich Speicherplatz auf eurer Festplatte fressen. Demnach braucht ihr auf der Xbox wohl 115,62 GB freien Speicher. Möglicherweise müsst ihr aber weniger runterladen, wenn ihr bereits Modern Warfare 2 installiert habt.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Roadmap und Neuerungen

In einem ausführlichen Blogpost haben die Entwickler*innen aufgeführt, was uns zum Start von Warzone 2 genau erwarten wird. Neben den bekannten Battle-Royale-Kämpfen des Vorgängers erwarten uns auch einige Neuerungen.

Neues Battle Pass-System

Sowohl Modern Warfare 2 als auch Warzone 2 bekommen ein neues Battle Pass-System. Statt einer linearen Progression bekommt ihr jetzt eine Karte mit mehreren Sektoren vorgesetzt. Pro Season soll es mindestens 20 Sektoren mit fünf verschiedenen Items geben. Ihr könnt dann jeweils entscheiden, ob ihr mit euren verdienten Tokens ein Item oder einen neuen Sektor freischalten wollt. Der Battle Pass unterteilt sich wieder in eine kostenlose Variante und den kostenpflichtigen Premium-Teil. Neu ist außerdem, dass die Prestige-Ränge nicht mehr pro Season zurückgesetzt werden, mehr dazu findet ihr auch hier:

1 1 CoD Modern Warfare 2 So funktionieren das neue Prestige-System und der Battle Pass

Neuer Modus: DMZ

Der vorab bereits geleakte Modus soll sich tatsächlich ähnlich wie Escape from Tarkov spielen und wird als "offener, narrativer Extraktionsmodus" bezeichnet. Auf der offenen Map kämpft ihr alleine oder im Team gegen KI-Gegner und andere Spieler*innen, sammelt wichtige Ressourcen und müsst es am Ende lebend raus schaffen. Mehr Details zum Modus findet ihr auch hier:

1 0 DMZ in Warzone 2 Erste offizielle Infos zur Tarkov- und Hunt-Alternative veröffentlicht

Neue Map Al Mazrah: Der DMZ-Modus spielt außerdem auf der neuen Wüstenkarte Al Mazrah. Teile davon sind bereits als Multiplayermaps in Modern Warfare 2 enthalten. Einen Blick auf die komplette Karte bekommt ihr hier.

Einen kleinen Blick auf Al Mazrah gibt auch schon der Trailer:

2:47 CoD Modern Warfare 2 - Trailer enthüllt den Multiplayer und Warzone 2

Weitere Neuerungen

Daneben gibt es auch zahlreiche kleinere Neuerungen und Features in Warzone 2. Diese sind bereits bekannt:

Neues Gulag mit 2 versus 2-Kämpfen und einem KI-Boss, der gemeinsam bekämpft werden kann. Die Verlängerungs-Mechanik wurde gestrichen.

mit 2 versus 2-Kämpfen und einem KI-Boss, der gemeinsam bekämpft werden kann. Die Verlängerungs-Mechanik wurde gestrichen. 4 neue Waffen: Victus XMR Scharfschützengewehr, BAS-P SMG, M13B Sturmgewehr, Chimera Sturmgewehr

Victus XMR Scharfschützengewehr, BAS-P SMG, M13B Sturmgewehr, Chimera Sturmgewehr Neue Fahrzeuge: Helikopter und Hummer EV

Helikopter und Hummer EV Bis zu drei Safe Zone-Kreise in den Battle Royale-Modi

in den Battle Royale-Modi Unterwasserkämpfe : Ihr könnt euch per Boot oder schwimmend fortbewegen.

: Ihr könnt euch per Boot oder schwimmend fortbewegen. Verhöre besiegter Gegner, mit denen ihr die Position ihrer Teammitglieder erfahren könnt

besiegter Gegner, mit denen ihr die Position ihrer Teammitglieder erfahren könnt Annäherungs-Voicechat : Voice-Chat kann im Spiel auch von anderen Squads in der Nähe gehört werden.

: Voice-Chat kann im Spiel auch von anderen Squads in der Nähe gehört werden. Neue Loadoutdrops: Ihr könnt eure Loadout-Waffen jetzt auf drei Wegen bekommen: Mit ingame-Geld im Shop kaufen, per Loadout-Drop-Events, oder durch das Einnehmen von Strongholds und Black Sites.

Ihr könnt eure Loadout-Waffen jetzt auf drei Wegen bekommen: Mit ingame-Geld im Shop kaufen, per Loadout-Drop-Events, oder durch das Einnehmen von Strongholds und Black Sites. Third Person-Playlists: Nicht zum Launch, aber später kommt auch die Möglichkeit, Warzone 2 in der Third Person-Perspektive zu spielen.

So geht es mit Warzone 1 weiter

Das originale Warzone verschwindet mit dem Launch von Warzone 2 nicht, allerdings ändert sich einiges. So geht der Modus zum Launch von Warzone 2 kurzzeitig offline und kehrt dann am 28. November als Warzone Caldera zurück.

Mit Abstrichen: Warzone Caldera wird allerdings nicht mehr so umfangreich wie zuvor. So wird es keinen In-Game-Store mehr geben und die Maps Rebirth Island und Fortune's Keep fliegen ebenfalls raus. Warzone 2 und Warzone Caldera existieren dann getrennt voneinander weiter. Ihr könnt lediglich CoD-Points übertragen, allerdings keine sonstigen Freischaltungen oder Inhalte wie Operatoren oder Skins.