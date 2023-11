Call of Duty Modern Warfare 3 - Das erwartet euch im neuen Zombie-Modus

Am 10. November erscheint mit Call of Duty Modern Warfare 3 der neueste Ableger der Shooter-Reihe für PlayStation, Xbox und PC. Zum ersten Mal in der Modern Warfare-Serie wird der aktuelle Titel auch einen Zombie-Modus enthalten. Der war zuvor vor allem in den Black Ops-Spielen vertreten.

In einem neuen Video erklären die Entwickler*innen jetzt, was euch im Koop-Modus erwartet. Wie gewohnt, kämpft ihr euch in Squads aus bis zu drei Spieler*innen durch offene Levels, die von Untoten bevölkert werden. Ihr erledigt Aufträge und erledigt Zombies. Mit jeder neuen Welle kommen stärkere Gegnertypen und insgesamt mehr Feinde dazu.

In Modern Warfare 3 könnt ihr den Modus auch alleine angehen, was natürlich deutlich schwieriger ist. Für einzelne Aufträge könnt ihr euch aber auch mit Squads zusammenschließen. Die Gegner-Vielfalt soll außerdem deutlich abwechslungsreicher und herausfordernder ausfallen.