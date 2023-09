Call of Duty Modern Warfare 3 - Der erste Trailer zum Zombie-Modus sieht fantastisch aus

Call of Duty Modern Warfare 3 erscheint am 10. November für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und PC und bringt den beliebten Zombie-Modus zurück. Dieser wird von den 'Black Ops'-Machern Treyarch entwickelt und ist erstmals in einer offenen Spielwelt angesiedelt.

Der erste Cinematic Trailer zum Modus schindet jetzt schon ordentlich Eindruck und zeigt, wie das Zombie-Virus als Waffe eingesetzt wird. Wie schon in Call of Duty Cold War treten Charaktere aus der Kampagne des Spiels auf. Die Entwickler*innen versprechen wieder viele Geheimnisse, die ihr im fertigen Spiel aufdecken könnt.