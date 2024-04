Call of Duty Modern Warfare 3 stellt die neuen Maps aus Season 3 Reloaded vor

In Call of Duty Modern Warfare 3 startet noch diese Woche Season 3 Reloaded. Durch das Update kommen auch zwei neue Maps in den Shooter.

Grime ist eine komplett neue Karte, die im Londoner Hafenviertel angesiedelt ist. Zwischen Pubs, Graffitis und Kanälen erwarten euch enge Häuserkämpfe. Die Map Checkpoint könntet ihr schon kennen, sie ist nämlich eigentlich Teil von Rebirth Island und basiert auf dem dort östlich gelegenen Stronghold OvI.

Season 3 Reloaded von Call of Duty Modern Warfare 3 startet am 1. Mai 2024.