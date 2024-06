Season 4 Reloaded-Trailer gibt einen Vorgeschmack auf die neuen Inhalte für CoD MW3 + Warzone

Ein neues Midseason-Update für Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone steht an – dieses Mal für Season 4. Wie gewohnt bringt das Update einige neue Inhalte ins Spiel. Unter anderem könnt ihr auf der neuen Map Incline an den Start gehen oder in frischen Modi wie Havoc und Headshots Only an den Start gehen.

Auch Zombies und Warzone werden mit neuen Inhalten versorgt, bei Zombies kommt unter anderem mit den Unstable Rifts eine neue, wellenbasierte Herausforderung im Spiel und nach einer virtuellen Bombenexplosion gibt es in Warzone neue Wege im Popov-Kraftwerk zu entdecken.

Season 4 Reloaded für CoD MW3 und Warzone startet am 25. Juni um 18 Uhr deutscher Zeit.