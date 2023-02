Call of Duty MW 2 und Warzone 2 starten mit neuem Intro in Season 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 sind endlich in die zweite Season gestartet. Zur Feier des Tages gibt es wie üblich ein neues Intro, das ihr euch hier noch einmal anschauen könnt, falls ihr es im Spiel verpasst habt. In diesem Video wird der neue Operator Ronin sowie die neue Warzone-Map Ashika Island vorgestellt.