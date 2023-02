CoD Warzone 2 + MW 2 Season 2 Start: Maps, Waffen und alle anderen Infos

Call of Duty Warzone 2 und Modern Warfare 2 beginnen morgen die zweite Season. Was alles neu hinzukommt, was sich ändert und was das alles im Detail heißt, könnt ihr hier lesen. Es kommt mit neuen Waffen, neuen Maps, neuen Modi und Operatoren eine ganze Menge auf euch zu.

Wann beginnt Season 2? Morgen, am 15. Februar geht es los. Eine offizielle Uhrzeit wurde noch nicht bekannt gegeben. Meist waren die neuen Inhalte aber früh morgens oder abends verfügbar.

Morgen, am 15. Februar geht es los. Eine offizielle Uhrzeit wurde noch nicht bekannt gegeben. Meist waren die neuen Inhalte aber früh morgens oder abends verfügbar. Wie groß wird der Download? Das steht noch nicht fest beziehungsweise wurde es noch nicht bekannt gegeben. Angesichts der neuen Ashika-Island-Map könnt ihr aber durchaus mit einem zweistelligen GB-Bereich rechnen.

Das steht noch nicht fest beziehungsweise wurde es noch nicht bekannt gegeben. Angesichts der neuen Ashika-Island-Map könnt ihr aber durchaus mit einem zweistelligen GB-Bereich rechnen. Steht ein Preload zur Verfügung? Das wurde ebenfalls noch nicht offiziell angekündigt. Normalerweise gibt es aber durchaus die Möglichkeit, zumindest einige Stunden vor Launch der neuen Season schon einmal den Download zu starten.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer zu Season 2 von Warzone 2 und Modern Warfare 2 ansehen:

1:26 CoD MW2 & Warzone 2 - Launch-Trailer stellt die Inhalte von Season 2 vor

CoD Season 2: Das sind die neuen Waffen für Warzone 2 und Modern Warfare 2

ISO Hemlock Assault Rifle kommt direkt zum Start in den Season 2-Battle Pass.

Die neue Schrotflinte KV Broadside ist ebenfalls ab Launch im Battle Pass.

Die Doppel-Kodachis bekommt ihr genauso zum Start von Season 2 im Battle Pass.

Armbrust: Die Armbrust könnt ihr erst später freischalten, wenn ihr die Ronin-Events absolviert.

Marksman Rifle Tempus Torrent kommt auch erst später im Verlauf von Season 2.

Hier seht ihr die Roadmap und was noch alles später kommt:

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Artikel bezüglich unserer Berichterstattung zu kontroversen Themen findet ihr hier.

Call of Duty Season 2: Das sind die größten Änderungen in Warzone 2

Neue Map und neuer Modus: Mit Season 2 hält in Warzone 2.0 endlich wieder der Resurgence-Modus Einzug. Der geht mit der kleineren, eigens dafür entwickelten Map Ashika Island einher. Auf der dürft ihr allerdings auch den DMZ-Modus spielen.

Mehr zur Map findet ihr hier:

Was ist der Resurgence-Modus? Ein schnelleres Battle Royale, mit Respawns auf einer kleineren Map. Ihr könnt zurück in die Schlacht, solange noch ein Teammitglied am Start ist. Ihr kennt die beliebte Spielart vielleicht aus Warzone 1 und von der Rebirth Island-Map.

Änderungen am Battle Royale: Es gibt eine ganze Reihe an Verbesserungen, die Season 2 bringt. Damit nähert sich der Modus wieder dem ersten Teil an und entfernt viele Dinge, die massiv von den Spieler*innen kritisiert wurden.

Gulag endlich wieder 1v1

Inventar-Management abgeschafft: Keine Rucksäcke mehr, Loot wird auf dem Boden verteilt

Alle haben direkt zu Beginn 3 Panzerplatten

Alle Kaufstationen haben Loadout-Drops

Loadout-Drops finden im 1. und 5. Kreis statt

Al Mazrah-Map wird leicht überarbeitet

Neuer NPC

Neues Fahrzeug

Restore Honor-Mechanik

Neue Waffen

Call of Duty Modern Warfare 2: Das bringt Season 2

Multiplayer, Koop und Co: Auch Modern Warfare 2 bekommt mit Season 2 neue Inhalte – wenn auch weniger als Warzone 2.

Ranglisten-Modus

2 zusätzliche 6v6-Karten: Das Museum aus der Beta und ein Remaster der alten Dome-Map.

2 große Karten, die Teile von Al-Mazrah sind für Invasion oder Ground War.

3 neue Modi beziehungsweise die Rückkehr bekannter Multiplayer-Modi wie Gun Game.

Neuer PvE-Raid, aber erst im Lauf der Season

Neue Waffen

Alle Infos zu Season 2 generell findet ihr hier im Call of Duty-Blog. Mehr Details zu den kommenden Änderungen in DMZ und Warzone 2 findet ihr hier in einem eigenen Blog-Beitrag von Infinity Ward.

Neue Operatoren und andere Gimmicks wie haufenweise kosmetische Items, neue Waffen-Blaupausen und natürlich ein komplett neuer Battle Pass werden selbstverständlich ebenfalls mit Season 2 eingeführt.

Freut ihr euch drauf, morgen in Season 2 zu starten? Was wollt ihr zuerst spielen?