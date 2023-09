Call of Duty MW2 - Die neuen Multiplayer-Maps aus Season 6 im Trailer

Am 27. September startet in Call of Duty Modern Warfare 2 die sechste Season. Durch das Update kommen wieder neue Multiplayer-Maps ins Spiel. Insgesamt vier Karten werden hinzugefügt und sind ab Mittwoch im Ego-Shooter spielbar. Zwei davon sind für den regulären Multiplayer, die anderen beiden speziell für den Gunfight-Modus.

La Casa und Koro Village sind die beiden 6v6-Karten. In La Casa bekämpft ihr euch auf dem Gelände einer teuren Villa. Außen gibt es einen Pool-Bereich und innen dienen teure Möbel als Deckung. Koro Village ist ein verschneites Dorf mit breiten Straßen und mehreren Häusern.

King und Fight sind speziell auf den 2v2-Modus Gunfight ausgerichtet und dementsprechend kleiner. King ist schon aus Moder Warfare von 2019 bekannt und kehrt als Remaster zurück. Fight erinnert an eine Baustelle, die in eine Trainings-Area umgestaltet wurde.