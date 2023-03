Call of Duty MW2 & Warzone 2 - Neue Map und Modi von Season 2 Reloaded im Trailer

Am 15 März beginnt Season 2 Reloaded in Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 und bringt einige neue Inhalte für die verschiedenen Modi. Fans des klassischen Multiplayers freuen sich über die neue 6vs6-Map Himmelmatt Expo, drei neue Spielmodi und das neue Scharfschützengewehr Tempus Torrent.

Der Batlle Royale Ableger Warzone 2 feiert das dritte Jubiläum der Warzone mit kostenlosen Items im Shop, es gibt außerdem neue kosmetische Objekte zu verdienen. Zu guter Letzt kommt mit dem Update auch die zweite Raid-Episode für Koop-Spieler*innen dazu.