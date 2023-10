Call of Duty Warzone bekommt eine neue Map und dieser Trailer stellt sie euch genauer vor

Kurz nach dem Launch von Call of Duty Modern Warfare 3 geht es auch im Battle-Royale-Ableger CoD Warzone in die nächste Runde. Season 1 startet am 1. Dezember und bringt mit Urzikstan eine komplett neue Map ins Spiel. Diese wurde jetzt mit einem Trailer vorgestellt.

Die Map ist an der Ostküste des Schwarzen Meers angesiedelt und liegt damit in direkter Nachbarschaft zu Al Mazrah, der aktuellen BR-Karte. Urzikstan bietet dabei erneut viele unterschiedliche Points of Interest, darunter eine Militärbasis, verschiedene Stadtteile und Häuser sowie ein großes Einkaufscenter.