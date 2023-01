Children of Silentown - Das mysteriöse Adventure feiert Release mit neuem Trailer

Am 11. Januar ist Children of Silentown für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erschienen. Bei dem Spiel handelt es sich um ein Adventure von Elf Games mit einem düsteren Grafikstil. Wir spielen das junge Mädchen Lucy, die in einem von einem dichten Wald umgebenen Dorf aufwächst und spürt, dass man den Kindern etwas verschweigt.

Im Wald sollen Monster hausen und regelmäßig verschwinden Menschen auf unerklärliche Weise. Dem will Lucy auf den Grund gehen und so begibt sie sich in den gruseligen Wald.