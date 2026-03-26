CoD Black Ops 7 + Warzone: Der Gameplay-Trailer zu Season 3 stimmt auf die neuen Inhalte ein

Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Warzone werden im Rahmen der neuen Content-Season 3 mit weiteren Inhalten versorgt. Wie üblich kommen neue Maps, Modi und Waffen ins Spiel.

Der Gameplay-Trailer stimmt euch schon mal auf die neuen Inhalte ein, der Launch für Season 3 ist dann am 2. April 2026 auf PlayStation, Xbox und PC.