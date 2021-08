CoD Black Ops: Cold War - Trailer stellt neuen Double Agent-Modus aus Season 5 vor

06.08.2021 10:46 Uhr

In Season 5 hält ein neuer Modus in Black Ops: Cold War Einzug, der auf den Namen "Double Agent" hört und ein wenig an Among Us erinnert. Zehn Spieler*innen bekommen jeweils eine von drei Rollen zugewiesen. Die Double Agents müssen andere Spieler möglichst unbemerkt eliminieren oder Bomben auf der Karte legen, die Operatives müssen die Double Agents enttarnen und der Investigator bekommt spezielle Hinweise auf die Doppelagenten.



Das Season 5-Update für Call of Duty Black Ops: Cold War erscheint am 12. August 2021.