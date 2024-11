CoD Warzone bekommt im November 2024 eine neue Resurgence-Map: Trailer stellt 'Area 99' vor

Mitte November startet Season 1 in Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone und bringt eine ganze Reihe neuer Inhalte in die beiden Shooter. Dazu gehört eine neue Map für den Resurgence-Modus in Warzone. Auf Area 99 kabbelt ihr euch rund um einen Atomreaktor, außerdem gibt es diverse Verweise und Referenzen zum Multiplayer-Map-Klassiker Nuketown.



Als Resurgence-Karte ist Area 99 deutlich kompakter als die Battle Royale-Maps, größentechnisch bewegt sich das Areal in etwa auf dem Niveau von Rebirth Island.

Der Start von Season 1 ist für den 14. November 2024 geplant. Call of Duty: Warzone ist Free2Play und auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Mobilgeräten verfügbar.