Seit März 2020 mischt auch Call of Duty mit dem Free-2-Play-Ableger Warzone kräftig auf dem beliebten Battle-Royale-Markt mit. In der aktuellen Ausgabe, die zusammen mit Call of Duty Modern Warfare 3 erschienen ist, bekämpft ihr euch mit anderen Spieler*innen auf der großen Karte Urzikstan.

Mit einem neuen Gameplay-Überblick führen die Entwickler*innen Neulinge, aber auch langjährige Warzone-Veteranen in die Besonderheiten und Eigenschaften des Spielmodus ein. Es wird erklärt, wie ihr euch den Sieg holt, warum es sich lohnt, Geld zu sammeln und welche Loadouts möglich sind.