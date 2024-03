CoD Warzone feiert mit Season 3 endlich nach fast zwei Jahren die Rückkehr einer beliebten Map

Rebirth Island kehrt zurück! Die beliebte Map aus dem originalen Call of Duty Warzone (mittlerweile Warzone Caldera) kommt am 3. April in Season 3 in den Nachfolger Warzone 2.0 (mittlerweile nur noch Warzone).

Die Karte, die an die Gefängnis-Insel Alcatraz in San Francisco (USA) angelehnt ist, ist vor allem für die kompaktere Bauweise sehr beliebt, die für reichlich Action und Dynamik sorgt.