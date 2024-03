Cooles Video zeigt, wie stark sich Mario in fast 40 Jahren verändert hat

Am 10. März ist wieder Mario-Feiertag und passend dazu hat Nintendo ein neues Video veröffentlicht, das die Entwicklung des hüpfenden Klempners zeigt.

Den allerersten Auftritt hatte Mario 1985 in Super Mario Bros. Der bisher letzte Ableger war Ende 2023 das gefeierte Super Mario Bros. Wonder. In den fast 40 Jahren dazwischen hat der Held mehrere Veränderungen durchgemacht und hat neben 2D- auch bunte 3D-Welten gerettet. Ein Großteil der Mario-Spiele ist auf der Nintendo Switch verfügbar.