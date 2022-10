Coral Island ist eine neue Farmsimulation von Stairway Games, die am 11. Oktober in den Early Access auf dem PC gestartet ist. Eine Version für Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Ähnlich wie bei Stardew Valley und Co. geht es im Spiel in erster Linie darum, einen eigenen Bauernhof anzulegen und zu betreiben.

Darüber hinaus gibt es auch über 50 individuelle Charaktere, mit denen ihr Freundschaften schließen und Aktivitäten erleben könnt. Außerdem nimmt der Umweltschutz eine wichtige Rolle ein. Mit eurer Hilfe könnt ihr der Umgebung und dem Korallenriff vor der Stadt neues Leben einhauchen.