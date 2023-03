Counter-Strike 2: Video zeigt, wie Rauchgranaten auf die Umgebung reagieren

Counter-Strike 2 ist echt und Valve hat deshalb gleich drei neue Videos veröffentlicht. In einem davon beschäftigt sich Valve mit den neuen Alpha-Effekten von Rauchgranaten. So reagiert der Rauch auf unterschiedliche Einflüsse der Umwelt und hat so andere Eigenschaften, wenn ihr sie im Schatten oder im Licht explodieren lasst. Der Rauch breitet sich auch anders aus, je nachdem, wie die Map drum herum gestaltet ist. Das Video zu den Map-Verbesserungen findet ihr hier.

Counter-Strike 2 erscheint im Sommer 2023.