Counter-Strike 2: Video zeigt die Verbesserungen an den Servern für weniger Latenz

Counter-Strike 2 ist echt und Valve hat deshalb gleich drei neue Videos veröffentlicht. Im letzten geht Valve auf die Server ein. So wurden diese so stark verbessert, dass der Traum der Spieler*innen endlich wahr werden. Denn es werden im neuen Spiel dann 128-Tick-Server verwendet, die für geschmeidigeres Gameplay und bessere Latenzen sorgen sollen. In weiteren Videos könnt ihr euch anschauen, wie die Maps verbessert werden und was die Rauchgranaten jetzt noch besser machen.

Counter-Strike 2 erscheint im Sommer 2023.