von Ann-Kathrin Kuhls,

24.06.2020 19:00 Uhr

Crash Bandicoot ist zurück! Der verrückte Plattformer um die wohl bekannteste Beutelratte der Spieleindustrie bekommt nach über 20 Jahren endlich einen brandneuen Teil der Hauptserie spendiert: Crash Bandicoot 4 - It's About Time. Dieses Mal verdrehen die Bösewichte Neo Cortex, Dr. N. Tropy und Uka Uka mit ihren fiesen Plänen Zeit und Raum, was uns neue Gameplayelemente beschert, die den Plattformer im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf stellen. Was das bedeutet und welche bekannte Figur ihr außer Crash und Coco noch sehen könnt, erfahrt ihr in unserem Video. Hier fassen wir alles zusammen, was wir bereits über Crash Bandicoot 4 - It's About Time wissen.