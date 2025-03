Cronos: The New Dawn - Erstes Gameplay zum neuen Horror-Schocker von Bloober enthüllt

Nach dem Silent Hill 2 Remake arbeitet jetzt das Team von Bloober direkt am nächsten Horror-Spiel. Mit dem neuesten Trailer zu Cronos: The New Dawn wird nicht nur Gameplay zum ersten Mal enthüllt sondern es wird auch ein Überblick zum Setting, der Story, dem Protagonisten und mehr ermöglicht.

Cronos: The New Dawn soll 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.