Bloober Team steckt hinter Spielen wir der Layers of Fear-Reihe, hat sich aber mit dem Silent Hill 2 Remake auch im Survivalhorror-Genre behauptet. Wir dürfen also gespannt sein, was die neue eigene IP bringt, die sich in ähnlichen Gefilden bewegt, aber ein ganz anderes Setting mitbringt, nämlich in ein postapokalyptische alternatives Polen der 80er-Jahre.

Nach Story-Trailern zeigt Bloober nun auch Gameplay zu Cronos: The New Dawn. Mehr über das Spiel erfahrt ihr in unserer ausführlichen Übersicht mit allen Infos.