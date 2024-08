Cult of the Lamb ist nach zwei Jahren endgültig fertig: Das steckt im letzten, kostenlosen Update

Cult of the Lamb ist seit zwei Jahren erschienen und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Doch jetzt wird das Spiel endgültig mit einem letzten, kostenlosen Update beendet.

Mit Unholy Alliance wird am 12. August das letzte Update veröffentlicht. Die größte Neuerung ist dabei der spielbare Charakter die Ziege. Mit dieser wird dann auch endlich der Koop-Modus eingeführt, den ihr nur lokal nutzen könnt. Wer also Cult of the Lamb online gemeinsam spielen wollte, wird leider enttäuscht.

Neben der kostenlosen Neuerung wird es aber auch einen kostenpflichtigen DLC namens Pilgrim-Comic-Pack geben. Dieser beinhaltet eine Pilgrim-Geschichte, zwei besondere Follower-Quests, fünf neue Follower-Formen, zwei neue Outfits und fünf Dekorations-Items.

Das kostenpflichtige Paket erscheint ebenfalls zusammen mit dem Update am 12. August. Ob das Spiel in Zukunft noch weitere bezahlte DLCs erhält, ist derzeit nicht ausgeschlossen, aber mit den kostenlosen Updates wird ab sofort Schluss sein.