Cyberpunk 2077 - Mit Gangs of Night City bekommen wir ein neues Brettspiel

05.06.2022 11:08 Uhr

Der bekannte Brettspiel-Hersteller CMON hat ein neues Spiel im Cyberpunk-Universum in Zusammenarbeit mit CD Projekt RED angekündigt, das auf den Namen Gangs of Night City hört. In Kürze soll das Spiel via Kickstarter finanziert werden. Im ersten Trailer sehen wir bereits einige Figuren, darunter auch Johnny Silverhand.