Nintendo Switch 2: Wir konnten die ersten Spiele-Highlights auf einem Event bereits ausprobieren

Vom 25. bis 27. April fand in mehreren Städte die Nintendo Switch 2 Experience statt. Wir konnten in Berlin die ersten Spiele der neuen Konsole bereits selbst anspielen und fassen unsere ersten Eindrücke dazu in diesem kleinen Video für euch zusammen.

Unsere Highlights sind Mario Kart World, Cyberpunk 2077, Donkey Kong Bananza und Doom: The Dark Ages. Natürlich erscheinen aber noch viel mehr Spiele auf der Switch 2. Hier findet ihr eine Liste aller bekannten Titel, die 2025 auf die neue Konsole kommen.