Cyberpunk 2077-Trailer zeigt Gameplay der PS5- und PS4 Pro-Version

24.11.2020 19:15 Uhr

CD Projekt Red hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Neue Szenen gibt es diesmal zwar nicht zu sehen, dafür einen optischen Eindruck der Versionen für PS5 und PS4 Pro. Bereits vergangene Woche konnten wir einen aktuellen Blick auf die Xbox-Versionen werfen.



Auffällig: Auch auf den PlayStation-Konsolen wirkt die Spielwelt recht leer. Wie wir aus Hands-On-Eindrücken der PC-Version wissen, sieht es was die NPC-Bevölkerung auf den Straßen von Night City anbelangt auf dem Rechner anders aus. Mit der veralteteten Hardware im Hinterkopf erstaunt das jedoch nicht, zumal das Next Gen-Upgrade auch erst 2021 nachgereicht wird.



Aktuelle Infos zum Spiel:

Insgesamt kann sich das Gezeigte aber durchaus sehen lassen. Was meint ihr?